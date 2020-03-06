نقل وملاحة

24 سفينة إجمالى الحركة فى موانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن
أماني العزازي 2:55 م, الجمعة, 6 مارس 20 2:55 م, الجمعة, 6 مارس 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة بلغ 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وتعد موانئ بورسعيد واحدة من أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقع على المدخل الشمالي للقناة.

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بقلم أماني العزازي

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