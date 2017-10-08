24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركه اليوم 24 سفينة. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا…

أمانى العزازى







أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركه اليوم 24 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات







كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامة، وموجود على الأرصفة سفينتين.

ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأوضحت الهيئة أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

