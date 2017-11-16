24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة 24 سفينة. وأشارت موانئ بورسعيد، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة اثنتين، وموجود على الأرصفة واحدة حاويات، ومن المنتظر دخول 6 أخريات حاويات

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن إجمالى الحركة 24 سفينة.

وأشارت موانئ بورسعيد، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة اثنتين، وموجود على الأرصفة واحدة حاويات، ومن المنتظر دخول 6 أخريات حاويات، كما تتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة 4 حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت على أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.