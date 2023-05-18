239 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال أبريل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية شهدت استقبال 239 سفينة متنوعة، خلال شهر أبريل الماضي (مطلع الربع الثاني من العام الحالي)، بإجمالي حمولات بلغ 4.155.195 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 339.209 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية، استقبل 51 سفينة حاويات، بطاقة محققة 509.463 طن ،وعدد حاويات 45.087 حاوية مكافئة،

كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، و4 سفن تحولت ساحلي، فضلًا عن استقبال 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر نفسه.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد، خلال شهر أبريل أيضًا، 110 سفن حاويات، و11 سفينة كلينكر، وسفينتي أسمنت، بطاقة محققة بلغت 3.620.032 طن وعدد حاويات 294.122 حاوية مكافئة.

فيما شهد ميناء العريش البحري استقبال 5 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية، بطاقة محققة بلغت 25.700 طن،

ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب، خلال الفترة المقبلة، بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش حاليًّا، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء على الأصعدة كافة.

وتعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانيها، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية في دعم حركة التجارة العالمية، في ظل جهود الدولة ومؤسساتها لزيادة الصادرات.