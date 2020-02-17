236 مليار قدم غاز إحتياطيات المرحلة 10 بمشروع غرب الدلتا

أكد المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركتى رشيد والبرلس انه جارى العمل على تقييم دراسات المرحلة 10 من مشروع انتاج الغاز بالمياه العميقة غرب الدلتا ، متوقعا أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعب من خلال حفر 7 آبار

وقال انه قد تم استهداف طبقات استكشافية عميقة لأول مرة في تاريخ الشركة بطبقة (سى جل) في أعمال حفر بئر (سوان إيست) نجحت في زيادة معدل انتاج البئر المبدئى إلى 110 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة قدرها 50 مليون قدم مكعب عن المستهدف .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019 / 2020 والموازنة التخطيطية لعام 2020 / 2021.



وأكد الملا خلال الجمعية أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية في أنشطة تنمية الآبار لسرعة وضعها على الإنتاج فضلاً عن تكثيف أنشطة الاستكشاف للمساهمة في زيادة انتاج البترول والغاز .

وشدد على أهمية مواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار بهدف الاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية وتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية.



ومن جانبه أكد الشرقاوى أن العمل جارى على ربط الثلاثة آبار الأخيرة (سيميان دى أر وسافاير دى وسافاير إيست دى سى) من المرحلة 9(ب) بالمياه العميقة بغرب الدلتا خلال الأشهر القليلة القادمة

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من حفر كافة آبار هذه المرحلة وأن الثلاث آبار الأخيرة ستضيف معدل انتاج مبدئى حوالى 180 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

420مليون قدم مستهدفة يوميا من الحقل خلال 2020/2021

واضاف أنه من المخطط الوصول بمعدل الإنتاج من الحقل إلى حوالى 420 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 11 ألف برميل متكثفات خلال العام المالى القادم .

ولفت الى أن موازنة العام المالى 2019 / 2020 تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالى 167 مليون دولار

واوضح أنه جارى العمل على حفر بئر (مونتو) بتكلفة مبدئية 99 مليون دولار بواسطة جهاز حفر (انديان ديسكفرى) والذى يستهدف طبقات عالية الضغط والحرارة على أعماق تصل إلي 20 ألف قدم.



حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف ، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ، والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس، والمهندس خالد القاسم رئيس شركة شل مصر، ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة والسلامة والأمن الصناعى ونواب رئيس إيجاس للعمليات والاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج.