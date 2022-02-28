235 مليون دولار قيمة تعاقدات صادرات الأقطان حتى الأسبوع الثالث من فبراير

ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم 2022/2021 لتسجل 44 ألف طن ما يعادل 880 ألف قنطار، منذ بداية الموسم التصديرى فى أكتوبر الماضى وحتى الأسبوع الثالث من فبراير الحالى.

وكشف نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مصدرى الأقطان لـ«المال»، عن أن قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، ارتفعت لتسجل235 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وتابع: «بلغت أسعار تصدير الأقطان خلال الأسبوع الثالث من الموسم 250سنت لبرة لصنف «جيزة 94» بما يعادل 4326 جنيها للقنطار، فيما سجل سعر صنف جيزة 86» 255 سنت لبرة ما يعادل 4413 جنيها للقنطار”.

يشار إلى أن حصيلة صادرات الأقطان المصرية للموسم التصديرى الماضى (2021/2020) سجلت 237.4 مليون دولار عن كميات قاربت 1.8 مليون قنطار قطن، مقابل قرابة 211.9 مليون دولار قيم حصيلة صادرات القطن خلال الموسم التصديرى الجارى منذ بدايته حتى الأسبوع الأول من فبراير الحالى، ويمتد الموسم التصديرى الجارى من أكتوبر الماضى وحتى نهاية أغسطس المقبل.

ويرجح أن تزيد قيم حصيلة صادرات القطن للموسم التصديرى الجارى عن الموسم التصديرى الماضى، رغم قلة حجم الكميات المصدرة المرتقب تصديرها هذا العام، بسبب زيادة أسعار الأقطان عالميًا مما تسبب فى انخفاض الطلب العالمى.