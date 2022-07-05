235 مليون جنيه قيمة سلع «فارق نقاط الخبز» عن مايو الماضى

سجلت قيمة السلع التى صرفها حاملو البطاقات التموينية مقابل فارق نقاط الخبز نحو 235 مليون جنيه عن شهر مايو الماضى، وفقًا لتأكيدات مصادر مسئولة بوزارة التموين لـ«المال».

وقام المواطنون بصرف تلك السلع مقابل ما تم توفيره من حصتهم من الخبز المدعم خلال مايو الماضى، وتم صرف تلك السلع لحاملى البطاقات يونيو الماضي، عبر عدد من المنافذ يقارب 40 ألف منفذ تموينى ما بين بقال تموين ومنافذ جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية.

يذكر أن عدد المستفيدين من الخبز المدعم يبلغ 72 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية، ويحق للمواطن المقيد على البطاقة التموينية الحصول على 150 رغيف خبز كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف.

وعند قيام المواطن بتوفير الخبز من حصته الشهرية، يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وأكدت المصادر أن أكثر السلع التى شهدت إقبالًا من المستفيدين من الخبز المدعم هى زيوت العباد، والمكرونة بأنواعها، والتونة، والأجبان، والألبان، والشاى، والدقيق، والمنظفات المنزلية.

وأضافت أنه تم صرف سلع التموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه عن شهر يونيو الماضى، لنحو 22 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 64 مليون مواطن.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية فى المنافذ التى تصرف المقررات التموينية لحاملى البطاقات المدعمة، والتى تتنوع ما بين 30 ألف بقال تموينى، و7247 منفذ جمعيتى، و1300 فرع يتبع شركات المجمعات الاستهلاكية.

يذكر أن الحكومة تقوم بدعم منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه، وذلك فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022، بزيادة 3 مليارات جنيه على الموازنة الماضية والتى كانت 87 مليار جنيه.

وأكدت المصادر أنه يتم صرف سلع شهر يوليو الحالى لحاملى البطاقات التموينية بمعدلات مرتفعة نسبيًا عن الشهر الماضي، نظرا لاقتراب موعد عيد الأضحى.

ودعت المصادر حاملى البطاقات التموينية إلى عدم التزاحم أمام المنافذ التموينية، مؤكدة أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة، ويتم توريدها بشكل دورى عبر مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين لوزارة التموين.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مؤتمر الأسبوع الماضى إنه سيتم خلال شهر يوليو الحالى تكثيف السلع بالمجمعات الاستهلاكية لارتفاع معدلات الاستهلاك بالتزامن مع عيد الأضحى.

وأشار «المصيلحى» إلى أنه تم التعاقد على 11 ألف طن دواجن، وطرح 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن كرتونة زيت طعام، و25 ألف طن دقيق، و20 ألف طن مكرونة، و5 آلاف كرتونة مسلى طبيعي، و80 ألف كرتونة مسلى صناعى.