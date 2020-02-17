235 مليون جنيه أرباح شركات الإنتاج الحربي العام الماضي

حققت وزارة الإنتاج الحربي صافى ربح بلغ نحو 235 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضى 2018/ 2019 عبر شركاتها التابعة، والبالغة 17، وفق تصريحات الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى.

محمد العصار: 31 ألفًا عدد العمالة فى المصانع الحربية

وقال العصار، على هامش افتتاح الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300)، إن عدد العمالة فى المصانع الحربية وصل إلى 31 ألف موظف.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى تصريحات سابقة، أن الشركات التابعة للوزارة حققت إيرادات خلال العام المالي الماضى 2018/ 2019، تقدر بنحو 13.248 مليار جنيه.

وأشار إلى الإنجازات التى تمّت ضمن مشروعات تحسين الجودة للهيكل الإداري والوظيفي للإنتاج الحربي، وأهم المشروعات والإسهامات والإنجازات التى حققتها الوزارة خلال العام الماضي على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع العديد من الوزارات والمحافظات والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم فى مجالات الإنتاج الحربي والمدني، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدانًا، والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة (صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد). السيسى يتفقد منتجات المصانع الحربية

وتفقّد اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي.