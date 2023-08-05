234 صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال النصف الأول من 2023

تراجعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 14% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 «الفترة من يناير إلى يونيو 2023»، لتسجل 234 مليون دولار، مقابل 272 مليونًا خلال نفس الفترة من 2022، بحسب أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت عليه «المال».

وتصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية بواقع 414 مليون دولار خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت 392 مليون دولار وبزيادة قدرها نحو 6%.

وجاء في المركز الثاني كندا بإجمالي صادرات مصرية إليها بلغت 384 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022 والتى سجلت 441 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 13%.

فيما حلت تركيا في المركز الثالث بواقع 299 مليون دولار صادرات مصرية إليها بنسبة تطور بلغت نحو 171% مقارنة بنفس الفترة من 2022 والبالغة 110 مليون دولار.