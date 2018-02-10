233% ارتفاعًا بسهم أموك خلال 2017

منى عبدالباريسجل سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، ارتفاعًا نسبته 233%، خلال السنة المالية الماضية 2016 - 2017، ليقفز من مستوى 3.10 إلى 10.33 جنيه، حسب تقرير صادر عنها.وقال التقرير إنه تزامنًا مع ارتفاع السهم صعدت الفيمة السوقية للشركة إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه، بدعم اتج

منى عبدالباري

سجل سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ارتفاعًا نسبته 233%، خلال السنة المالية الماضية 2016 – 2017، ليقفز من مستوى 3.10 إلى 10.33 جنيه، حسب تقرير صادر عنها.

وقال التقرير إنه تزامنًا مع ارتفاع السهم صعدت الفيمة السوقية للشركة إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه، بدعم اتجاه الشركة إلى تجزئة سهمها في فبراير 2017 بنسبة 1: 10.

يشار إلى أن “أموك” حققت صافي أرباح قيمتها 745 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017 – 2018.

وتعتزم الشركة تنفيذ عدد من المشروعات للتوسع مستقبلًا، أبرزها إنشاء وحدتين للنافتا والمازوت بمصنعها بالإسكندرية، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار.

وتعمل “أموك” فى مجال إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والشموع البارافينية وتعظيم إنتاجية السولار، وإنتاج النافتا والبوتاجاز، وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها، وتسويقها فى الداخل والخارج.