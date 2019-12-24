2322 يورو حجم الإنفاق السنوى للمواطن لشراء التأمين فى السوق الكندية خلال عام

وفى نشاط تأمينات الحياة أظهر التقرير ارتفاع أقساط تأمينات الحياة فى السوق الكندية إلى 47.5 مليار يورو فى عام 2018 مقارنة بـ 44 مليار يورو خلال عام .

ارتفعت أقساط التأمين فى السوق الكندية بنسبة 5.6% العام الماضى لتبلغ 85.8 مليار يورو خلال 2018 مقابل 81.2 مليار يورو فى 2017، وفقا لتقرير خريطة عالمية صادرة عن شركة أليانز الألمانية.

وةارتفع حجم إنفاق المواطن الكندى على شراء وثائق التأمين إلى 2322.3 يورو فى 2018.

وجاء ذلك مقابل 2217.3 يورو خلال 2017 بنسبة نمو بلغت 4.7%.

ويتم احتساب حجم إنفاق الفرد على شراء التأمين من خلال معادلة حسابية تقوم على قسمة إجمالى أقساط التأمين بالدولة على إجمالى عدد سكانها.

ارتفاع أقساط تأمين الحياة فى السوق الكندية إلى 47.5 مليار يورو

وارتفعت أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين الكندية إلى 47.5 مليار يورو فى 2018.

وجاء ذلك مقارنة بـ 44 مليار يورو خلال 2017.

وبلغ معدل نمو إجمالى أقساط التأمين على الحياة فى كندا 7.9% فى 2018 مقارنة بـ 4.1% خلال 2017.

وارتفع حجم إنفاق المواطن الكندى على شراء وثائق تأمينات الحياة إلى 1284.5 يورو فى 2018 مقابل 1201.6 يورو في 2017.

كما ارتفع حجم مساهمة إجمالى أقساط تأمينات الحياة إلى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى كندا إلى 3.3% خلال 2018 مقابل 3.2% فى 2017.

وانخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الفعلى Real GDP فى الاقتصاد الكندى إلى 1.8% خلال 2018 مقابل 3% فى عام 2017.

وبلغ معدل التضخم فى الاقتصاد الكندى 2.3% فى 2018 مقابل 1.6% خلال 2017.

2.6 % حجم مساهمة تأمين الممتلكات فى السوق الاقتصاد الكندى

وارتفع إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين الكندية إلى 38.3 مليار يورو فى 2018 مقابل 37.2 مليار يورو خلال 2017.

وبلغ معدل نمو إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 3.1% فى 2018، مقارنة بـ 4.2% خلال 2017.

وارتفع إجمالى إنفاق المواطن الكندى على شراء وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 1037.8 يورو فى 2018 مقابل 1015.7 يورو خلال 2017.

وانخفضت نسبة مساهمة إجمالى أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات فى الناتج المحلى الإجمالى GDP فى السوق الكندية.

ووصلت إلى 2.6% فى 2018 مقابل 2.7% خلال 2017.

حجم أقساط صناعة التأمين العالمية بلغ 3.65 تريليون يورو العام الماضى

وبلغ حجم أقساط صناعة التأمين العالمية بلغ 3.65 تريليون يورو العام الماضى (باستتثناء أقساط التأمين الصحى).

وتمثل أقساط صناعة التأمين العالمية 5.4% من الناتج الاقتصادي العالمي، وذلك بالمقارنة على أساس سنوي.

والزيادة الاسمية في دخل الأقساط- بعد التعديلات التي تعكس آثار تحويل العملات الأجنبية- تقدر بنحو 3.3%.

وأسهمت كل من البلدان الناشئة والصناعية في النمو المتواضع خلال 2018.