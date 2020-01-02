232.9 مليار جنيه قيمة التداول الإلكترونى فى 2019

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سجل نظام التداول على” FIX”– التداول الإلكترونى- تداولات خلال عام 2019 بقيمة 232.912 مليار جنيه، فيما قامت 106 شركات سمسرة بتنفيذ تلك التداولات.

وتصدرت المجموعة المالية للسمسرة ترتيب الشركات الـ 106، منفذة تداولات عبر “FIX” بقيمة 34.802 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية قدرها %14.9، تلتها فى مركز الوصافة شركة التجارى الدولى للسمسرة التى نفذت تداولات إلكترونية بـ25.460 مليار بحصة سوقية %10.9.

وفى المركز الثالث، حلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %7.6 بقيمة 17.692 مليار جنيه، ورابعًا : شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة 16.869 مليار جنيه بحصة سوقية %7.2.

وفى المرتبة الخامسة، حلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 16.414 مليار جنيه بحصة سوقية %7 وسادسًا شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 12.037 مليار بحصة سوقية %5.2.

وسابعًا: شركة مباشر بتنفيذ تداولات قدرها 10.129 مليار جنيه بحصة سوقية %4.3، وثامنًا عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة 9.095 مليار بحصة سوقية %3.9.

وتاسعًا : شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 8.295 مليار جنيه بحصة سوقية %3.6، وعاشرا : شركة نعيم للوساطة بقيمة تداولات منفذة قدرها 7.765 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3.