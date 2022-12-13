 2315 جنيها ارتفاعا فى سعر القطن بمزاد الدقهلية

اقتنصت 11 شركة عاملة فى تجارة القطن مزادات محافظة الدقهلية أمس الأول بكميات 45232 قنطارا، لصنف جيزة 94 وبسعر 7250 جنيها للقنطار، مقابل 4935 فى آخر مزاد الأسبوع الماضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن هناك زيادة بقيمة 2315 جنيها فى سعر القنطار مقارنة مع مزاد 5 ديسمبر الجاري .

وأوضحت المصادر أن شركة «المصطفى» اقتنصت 8637 قنطارا فى مزاد الدقهلية تلتها «مصر لحليج الأقطان» بنحو 6739 قنطارا، و«الفيوم» 5920 فيما فازت «أبو مضاوى» بـ4575 ، و«الإخلاص» 4301، و«النيل الحديثة» 3929 و«عياد» 3681 و«الكان» 3214، و«المحب» 1435، و«العمدة» 1407، و «يارن» 1394قنطار.

وأكدت المصادرأنه تم تنظيم المزاد فى 34 منطقة تجميع فى مراكز أجا، والسنبلاوين، والمنزلة،والمنصورة وشربين، وبلقاس وميت سويد وسجل سعر فتح المزاد 4537 جنيها للقنطار.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار وصلت إلى 8200 جنيه للقنطار فى مزادات المحافظات .

ووفق بيان لوزارة الزراعة الأحد الماضى تم تنظيم مزاد علنى فى 8 محافظات للتداول على المحصول وتم بيع 343 ألف قنطار وتشمل كل الأصناف بأسعار تراوحت بين 6600 و8200 جنيه لأصناف جيزة 86 و97 و94 و96.