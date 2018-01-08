2300 عملية جراحية بمستشفى مطروح العام في 2017

معتز محمود كشف الدكتور مصطفي عبدالفتاح مدير مستشفى مطروح العام، إن المستشفي استقبل خلال العام الماضي نحو ١٢٨ ألف حالة في قسم الاستقبال والطوارئ و٢٣٠ ألف حالة بالعيادات الخارجية، فضلا عن إجراء إكثر من ٢٣٠٠ عملية جراحية. وأكد الدكتور مصطفى عبد الفتاح، أن المستشفى من أهم مستشفيات مطروح وأكبرها، وشهد

معتز محمود

كشف الدكتور مصطفي عبدالفتاح مدير مستشفى مطروح العام، إن المستشفي استقبل خلال العام الماضي نحو ١٢٨ ألف حالة في قسم الاستقبال والطوارئ و٢٣٠ ألف حالة بالعيادات الخارجية، فضلا عن إجراء إكثر من ٢٣٠٠ عملية جراحية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الفتاح، أن المستشفى من أهم مستشفيات مطروح وأكبرها، وشهد عملية تطوير شامل خلال الأعوام الأخيرة، حيث تمت إضافة عدد من الاقسام واستكمال وحدات لم تكن مكتملة به، حيث أصبح المستشفى يشمل كل التخصصات والأقسام.

وأشار إلى أن المستشفي متعاقد مع ١٠ أساتذة جامعات منهم ٤ في تخصص الأورام، لتغطية العجز ولعدم تحويل الحالات لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن نسبة التحويل كانت ٦٥٪ واصبحت الآن لا تزيد على ٢٠٪.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح، أن المستشفي يضم ٣١٠ أسرة، كما يشمل وحدة أشعة رقمية استقبلت خلال 2017 نحو ٢٨ ألف حالة، وإجراء نحو أكثر من ألف حالة رنين، و ٣٦٣٠ أشعة مقطعية، ويضم ١٧٠ طبيبا و ٢٩٠ من أطقم التمريض.