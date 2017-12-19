230 ألف شرطي لتأمين احتفالات عيد الميلاد

متابعات قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كافة قطاعات، استعدادا لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. وأضاف المصدر الأمنى – فى تصريح…

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قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كافة قطاعات، استعدادا لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأضاف المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – أن وزير الداخلية، وجه بإلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط، والأفراد، والمجندين بجميع مديريات الأمن، والإدارات العامة والمصالح التابعة للوزارة، ورفع درجة الاستنفار الأمنى بكافة محافظات الجمهورية لتأمين الاحتفالات، مشيرا إلى أنه تقرر مشاركة 230 ألف رجل شرطة من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق فى الخطة لتأمين ألفين و626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها ألف و326 كنيسة أرثوذكسية، وألف و100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وأوضح أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والحيوية، وأماكن التنزهات؛ وذلك من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت الهامة والحيوية، مكونة من ضباط نظام، وبحث، وحماية مدنية، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظامية والسرية.

وأشار المصدر الأمنى إلى أنه تم التنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية؛ للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدورى لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المرقعات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم إغلاق محيط كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وإعداد منطقة كحرم آمن لكل كنيسة، يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل.

ونوه بأنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجىء؛ للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.

وتابع أن وزير الداخلية كلف إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشن عدة حملات داخل المدن وعلى الطرق الدائرية والسريعة؛ لضبط كافة المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، كما وجه إدارات شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات، ورفع مخالفات الباعة الجائلين، والسيارات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس، والمنشآت الهامة والحيوية والسياحية؛ خشية استخدامها فى أي أعمال عنف.

وأكد المصدر الأمنى أن خطة التأمين ستشمل أيضا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المكونة من مجموعات الأمن المركزى، ورجال المباحث الجنائية، وكذلك وحدات التدخل السريع؛ وذلك لضمان التدخل الفورى فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن العام.

وشدد المصدر الأمنى على أنه سيتم أيضا تكثيف توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر الحدودية بين محافظة شمال سيناء ومحافظات القناه الثلاث؛ للحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية إلى المدن؛ وذلك بعد نجاح المواجهات الحاسمة مع العناصر الإرهابية بشمال سيناء.