تأميـــن

23.7 مليون دولارصافى أرباح الأفريقية لإعادة التأمين بالنصف الأول من العام

تفاؤل حذر رغم تحسن أداء الإكتتاب والإستثمار فى الستة أشهر الأولى
مروة عبد النبي 11:41 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 11:41 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال كورنيل كاركيزى الرئيس التنفيذى لـ”لأفريقية لإعادة التأمين أن لديه تفاؤل حذر بشأن توقعاته لنمو الشركة لعام 2021 ، بعد ظهور نتائج النصف الاول من العام بعد ان أسفرت عن تحسن في أداء الاكتتاب والاستثمار وارتفاع الأرباح

وقال كاركيزى أن حدوث تحسن فى نتائج أداء الإكتتاب والإستثمار بـ”الأفريقية لإعادة التأمين” رفع من صافي ربح Africa Re للنصف الأول من عام 2021 إلى 23.7 مليون دولار ، مقابل  18.7 مليون دولار التي تحققت في نفس الفترة من عام 2020. بنسبة 27٪

27% نمو فى صافى الارباح

وأشار إلى أن الأفريقية لإعادة التأمين أغلقت صافي ربح للاكتتاب النصف الأول من عام 2021، عند 9.2 مليون دولار مقابل 5.4 مليون دولار للعام الماضى بزيادة 3.8 ملايين دولار  بنسبة نمو  69.1٪.

اقرأ أيضا  «سويس ري» : من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 18٪ من الناتج المحلي بسبب تغير المناخ في عام 2050

وقال الرئيس التنفيذى لـ”الأفريقية لإعادة التأمين ” أن شركته حققت  إجمالي أقساط قدرها 421 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 393 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2020.

التحسن مدعوم بإعادة هيكلة المحافظ الضعيفة الأداء

وتعزو شركة إعادة التأمين هذا النمو بنسبة 7.2٪ في إجمالي الناتج المحلي إلى التعافي المستمر للشركات والمجتمع من تفشى فيروس كورونا المستجد  COVID-19 ، مدعومًا بقبول اختياري إضافي في معظمها في محافظ النفط والغاز.

وأوضح كاركيزى تحسن المطالبات حتى تاريخه مقاسة بصافي معدل الخسارة المتكبدة إلى 61.9٪ مقارنة بـ 64.6٪ في نفس الفترة

اقرأ أيضا  ميونخ رى لإعادة التأمين تراجع شروط الاكتتاب بعد قرابة عامين من كورونا

من عام 2020 ، مدعومًا بإعادة هيكلة المحافظ ذات الأداء الضعيف سابقًا.

ومع ذلك ، ارتفعت نسبة المصروفات من 24.4٪ إلى 28.5٪ للنصف الأول ، بسبب 22٪ في تكاليف الاستحواذ على الأعمال والزيادة في الفروع الأعلى إكتتابا وربحية ، جنبًا إلى جنب مع عمولات أرباح أعلى من المعتاد مدفوعة لشركات التأمين المتنازل عنها.

 لكن النسبة المجمعة لفترة الستة أشهر لا تزال تتحسن إلى 96.9٪ ، مقارنة بـ 98.1٪ في النصف الأول من عام 2020.

إرتفاع الدخل من الاستثارات الى 31 .3 مليون دولار

كما ارتفع الدخل الاستثماري للنصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 68.3٪ ليصل إلى 31.3 مليون دولار، مدفوعاً بمكاسب رأس المال وتحسن أداء معظم الأسهم مما أدى إلى زيادة توزيعات الأرباح.

اقرأ أيضا  تراجع طفيف فى تعويضات قطاع التأمين خلال يوليو وارتفاع حصيلة الأقساط (جراف)

وتعليقًا على هذه النتائج ، قال كاريكيزي: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نلاحظ أن الأداء الإيجابي الذي تحقق في الربع الأول من العام يستمر حتى النصف الأول من عام 2021 ، وما زلنا متفائلين بحذر لبقية العام ، باستثناء أي شيء. خسائر فادحة غير متوقعة “.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

«سويس ري» : من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 18٪ من الناتج المحلي بسبب تغير المناخ في عام 2050

الشاذلي جمعة 6:09 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

مبادرة جديدة بشركة مصر للتأمين للتوعية والحد من سرطان الثدي

ماهر أبو الفضل 4:37 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

مصر للتأمين تمنح خصمًا 10% علي وثائقها لأفراد الجيش والشرطة واسر الشهداء من الدرجة الأولي

ماهر أبو الفضل 4:14 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

البنك الأهلى يطرح مناقصة لتغطية قروض تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الشاذلي جمعة 11:02 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

توقف الأعمال والكوراث الطبيعية.. أكبر تحد لشركات إعادة التأمين رغم زيادة أسعارهم

مروة عبد النبي 11:47 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

سويس رى للتأمين تقدر عبء التعويضات الأولية لإعصار إيدا بحوالى 750 مليون دولار

الشاذلي جمعة 10:49 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21