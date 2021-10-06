23.7 مليون دولارصافى أرباح الأفريقية لإعادة التأمين بالنصف الأول من العام

قال كورنيل كاركيزى الرئيس التنفيذى لـ”لأفريقية لإعادة التأمين أن لديه تفاؤل حذر بشأن توقعاته لنمو الشركة لعام 2021 ، بعد ظهور نتائج النصف الاول من العام بعد ان أسفرت عن تحسن في أداء الاكتتاب والاستثمار وارتفاع الأرباح

وقال كاركيزى أن حدوث تحسن فى نتائج أداء الإكتتاب والإستثمار بـ”الأفريقية لإعادة التأمين” رفع من صافي ربح Africa Re للنصف الأول من عام 2021 إلى 23.7 مليون دولار ، مقابل 18.7 مليون دولار التي تحققت في نفس الفترة من عام 2020. بنسبة 27٪

27% نمو فى صافى الارباح

وأشار إلى أن الأفريقية لإعادة التأمين أغلقت صافي ربح للاكتتاب النصف الأول من عام 2021، عند 9.2 مليون دولار مقابل 5.4 مليون دولار للعام الماضى بزيادة 3.8 ملايين دولار بنسبة نمو 69.1٪.

وقال الرئيس التنفيذى لـ”الأفريقية لإعادة التأمين ” أن شركته حققت إجمالي أقساط قدرها 421 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 393 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من عام 2020.

التحسن مدعوم بإعادة هيكلة المحافظ الضعيفة الأداء

وتعزو شركة إعادة التأمين هذا النمو بنسبة 7.2٪ في إجمالي الناتج المحلي إلى التعافي المستمر للشركات والمجتمع من تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، مدعومًا بقبول اختياري إضافي في معظمها في محافظ النفط والغاز.

وأوضح كاركيزى تحسن المطالبات حتى تاريخه مقاسة بصافي معدل الخسارة المتكبدة إلى 61.9٪ مقارنة بـ 64.6٪ في نفس الفترة

من عام 2020 ، مدعومًا بإعادة هيكلة المحافظ ذات الأداء الضعيف سابقًا.

ومع ذلك ، ارتفعت نسبة المصروفات من 24.4٪ إلى 28.5٪ للنصف الأول ، بسبب 22٪ في تكاليف الاستحواذ على الأعمال والزيادة في الفروع الأعلى إكتتابا وربحية ، جنبًا إلى جنب مع عمولات أرباح أعلى من المعتاد مدفوعة لشركات التأمين المتنازل عنها.

لكن النسبة المجمعة لفترة الستة أشهر لا تزال تتحسن إلى 96.9٪ ، مقارنة بـ 98.1٪ في النصف الأول من عام 2020.

إرتفاع الدخل من الاستثارات الى 31 .3 مليون دولار

كما ارتفع الدخل الاستثماري للنصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 68.3٪ ليصل إلى 31.3 مليون دولار، مدفوعاً بمكاسب رأس المال وتحسن أداء معظم الأسهم مما أدى إلى زيادة توزيعات الأرباح.

وتعليقًا على هذه النتائج ، قال كاريكيزي: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نلاحظ أن الأداء الإيجابي الذي تحقق في الربع الأول من العام يستمر حتى النصف الأول من عام 2021 ، وما زلنا متفائلين بحذر لبقية العام ، باستثناء أي شيء. خسائر فادحة غير متوقعة “.