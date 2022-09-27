23.5% معدل استجابة الإسكندرية للخدمات الطبية لعرض تحالف "تواصل – لايم فيست"

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن نسبة الاستجابة من جانب مساهمي شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد على العرض المقدم من تحالف “تواصل هولدنجز – لايم فيست” بلغ حوالي 23.5% بمنتصف جلسة اليوم الثلاثاء والتي تمثل الجلسة الأخيرة لفترة سريان العرض .

وأوضحت أن المصادر أن نسبة الاسهم بلغت 2.7 مليون سهم نمن إجمالي أسهم مطلوبة للشراء تبلغ 11.5 مليون سهم وفقًا لعرض الشراء المقدم من فترة .

وأكدت المصاطر المطلعة لـ”المال” أن هذه النسبة تُمثل حصة أفراد فقط، بعيدًا عن حصة بنك أبو ظبي التجاري .

يُذكر أن البورصة المصرية قد أعلنت بدء سريان العرض المقدم من «تواصل هولدنجز- لايم فست» لشراء %74.08 من الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد) وحت حد أدنى يبلغ 51% بسعر 49 جنيه للسهم، من جلسة تداول 31 أغسطس الماضى وحتى نهاية تعاملات اليوم.

يشار إلى أن الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية، حققت أرباحاً بلغت 11.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 27.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.