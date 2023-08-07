23 مليون دولار تعاقدات تصديرية لـ«يونيفيرسال» و«نانو كيم» و«سارة أورجانيك»

شهد معرض أجرو إيجيبت للزراعة المتكاملة الذى أقيم منذ أيام إبرام 3 عقود واتفاقيات تصدير بإجمالى 23 مليون دولار، بين 3 شركات مصرية فى مجالات الأسمدة والمخصبات والمبيدات والمنتجات الزراعية ومستوردين أجانب.

كشف أحمد دبور مدير المعرض فى تصريحات لـ «المال» عن أن الشركات المصرية الثلاثة هى يونيفيرسال للأسمدة، ونانو كيم، وسارة أورجانيك، فيما وقع عن الطرف الثانى 11 مستوردا ، بينهم شركات « Cocoa Research Institution» فى غانا، و«OMNI» فى الولايات المتحدة، و«Demeter» البريطانية، و«كافن» العراقية، و«Sando» الإسبانية، والتى تعاقدت على استيراد الزيتون والزيت المستخرج منه، إضافة إلى الموالح وشركات هندية.

أوضح دبور أن المعرض استضاف 60 مستثمرًا أجنبيًا خلال فعالياته لمعاينة منتجات الشركات المحلية المشاركة وزيارة مصانعهم ومزارعهم على أمل أن يؤدى ذلك إلى زيادة الاستيراد والذى تم فعليا.

أضاف دبور أن المعرض عمل على تنويع نشاطات المستثمرين الأجانب لتشمل كافة المجالات الزراعية، من بينها المبيدات والمخصبات وأنظمة الرى والطاقة والتكنولوجيا و المنتجات الغذائية والمحاصيل.

تابع دبور أن المعرض شهد للمرة الأولى فى تاريخ معارض الحاصلات الزراعية إدراج فئة رواد الأعمال خلال فعالياته وكذلك الشركات المتوسطة مع تقديم تخفيضات كبيرة لهم، حيث بلغت المساحة المخصصة لهم 30%، فيما انفردت كبرى الشركات في مجال تصدير الحاصلات الزراعية بالمساحة المتبقية.

أوضح أن الغرض من مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعرض هو منحهم الفرصة للاستفادة من تجارب الشركات الكبرى، وعرض منتجاتهم بأقل تكلفة، فضلا عن إمكانية تكبير أنشطتهم من خلال إبرام اتفاقات تمويل أو إدارة مع بعض الشركات المتخصصة فى هذا المجال والذين تمت دعوتهم للمشاركة فى المعرض.

وزار «أجرو إيجبت للزراعة المتكاملة» -الذى عقد على مدار 3 أيام فى يوليو الماضى – نحو 7000 شخص، من بينهم جميع رؤساء المجالس التصديرية فى مصر، ورؤساء مجلس إدارة كبرى المزارع المصرية فى مجال التصدير، من بينها «سارة» و«بيكو» و«إيزيس».

ومن المخطط إقامة النسخة الثانية من معرض أجرو إيجيبت للزراعة المتكاملة خلال شهر يوليو 2024؛ بهدف تدعيم وتنشيط القطاع ، ودعم الصادرات لتوفير الدولار، وتحسين جودة المنتج المحلي، فضلا عن مساعدة رواد الأعمال للاندماج فى سوق العمل بسرعة.

وأوضح دبور أنه من المستهدف استضافة قرابة 100 مستثمر أجنبى لحضور فعليات المعرض المقبل، بهدف الترويج لمنتجات الشركات المصرية وزيارة مصانعهم ومزارعهم على أمل أن يؤدى ذلك إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات مما يخدم توجهات الدولة فى الفترة الحالية.

وذكر أن المستثمرين المستهدفين لهم نشاطات متنوعة، تغطى كافة المجالات الزراعية بما فيها أنظمة الرى والطاقة والتكنولوجيا الزراعية، فضلًا عن المنتجات الغذائية والمحاصيل بحيث يمنح هذا التنوع فرصة أكبر للشركات المحلية المختلفة فى عرض وتصدير منتجاتها إلى الخارج.

واستطرد أن أجرو إيجبت يسعى لرفع عدد الشركات المحلية المشاركة فى المعرض خلال العام المقبل إلى 120 شركة، أكدت 90 منها حضورها بالفعل.

ولفت إلى أن المجموعة تعاقدت بالفعل مع 11 شركة جديدة للمشاركة فى النسخة الثانية من أجرو إيجبت، وذلك بعد النجاح الذى حققته الانطلاقة الأولى لـ طارق نور فى مجال المعارض الزراعية.

وكشف عن عقد كل من شركتى “بيزنيس كوميونيتي” للاستشارات المالية والتأجير التمويلي، و”فاليو” للتمويل الاستهلاكى والبنك الأهلى المصرى اتفاقات تمويل بإجمالى 12 مليون جنيه، مع 11 شركة محلية صغيرة فى نشاطات مختلفة خلال أيام المعرض.

وقال إن نشاطات الشركات الحاصلة على التمويل يتنوع بين إدارة المزارع وإنتاج الحاصلات على أن يتم استغلال الأموال فى إدخال أنظمة رى جديدة وكذلك التحول للاعتماد على الطاقة الشمسية أو زيادة مساحة أراضى الاستصلاح ،فضلًا عن زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات.

ويركز معرض أجرو إيجيبت على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة فى فعالياته بنسب مرتفعة بهدف منحهم الفرصة للاستفادة من تجارب الكيانات الكبرى ودعم أنشطتهم، بما يتوافق مع اتجاهات الدولة الحالية لتوفير كافة سبل الدعم.

وتم إقامة المعرض وفقا لخطة الدولة لدعم المصدرين من خلال التنمية والتوعية وتحسين جودة المنتج، ومن ثم التصدير بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة فى هذا المجال بما يسهم بدوره فى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.