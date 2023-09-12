23 مليون جنيه قيمة المقررات التموينية المنصرفة شهرياً بمحافظة الأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الاقصر أنه يتم صرف سلع تموينية شهرياً بقيمة تصل إلى 23 مليون جنيه لنحو مليون مواطن مقيد على 380 ألف بطاقة دعم وذلك من خلال المنافذ الحكومية المختلفة.

وقال صلاح لـ«المال» خلال جولة تفقدية فى محافظة الأقصر إن تلك المنافذ تضم 475 بقال تمويني، و180 منفذ جمعيتي، و34 تابعاً للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه يتم طرح نحو 5 آلاف طن من السلع على القائمة التموينية شهريا لنحو 380 ألف بطاقة مدعمة يستفيد منها مليون مواطن عبر تلك المنافذ.

وأشار الى أنه يتم طرح جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى %20 عن السوق المحلية عبر 14 فرع استهلاكى تابع للجمعيات التعاونية، و3 سلاسل تجارية، و296 منفذ لحوم و مجمدات تابعة للقطاع الخاص.

وقال محمود فاضل مسئول البيع فى فرع هايبر ماركت شركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مدينة الأقصر لـ«المال»، إنه يتم صرف سلع تموينية شهريًا بقيمة تصل إلى 800 ألف جنيه لحاملى البطاقات، بينما قيمة السلع الحرة التى يتم صرفها للمستهلكين عبر الفرع تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريًا.

وأضاف أن السلع فى فرع المصرية لتجارة الجملة يتم طرحها بتخفيضات تتراوح من 15 إلى %25 عن السوق المحلية، ويبلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 160 جنيه، كيلو الدجاج البرازيلى المجمد بـ 85 ، ودجاج برازيلى مجمد زنة 1200 جرام بسعر 102 ،وكيلو البط بسعر 97 ، وسمان سوبر جامبو 2 قطعة بسعر 61.

وتابع فاضل أنه يتم طرح رنجة هارنج 1 كيلو بسعر 100 جنيه، وفواكه بحر زنة 400 جرام بسعر 56 ، وسبيط زنة 800 جرام بسعر 125 ، وسمك فيليه باسا أبيض زنة 800 جرام بسعر 110 ، وسمك فيليه باسا أحمر زنة 800 جرام بسعر 95 ، وسمك ماكريل 300/500 زنة 1 كيلو بسعر 110.

وأشار فاضل إلى أنه بالنسبة لأسعار الخضروات المجمدة يتم طرح الملوخية الخضراء زنة 400 جرام بسعر 9.75 جنيه، وبسلة بالجزر زنة 400 جرام بسعر 12 ، وخضار مشكل 3 أصناف زنة 400 جرام بسعر 10.25 ، وشوربة خضار زنة 400 جرام بسعر 10.25، وسبانخ زنة 400 جرام 8.25 ، وفاصوليا خضراء زنة 400 جرام بسعر 12.