23 مليونا و625 ألف جنيه حصيلة بيع 22 قطعة من أراضي سيناء

الصاوي أحمد:أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع 22 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 387 فدان، بإجمالي مبلغ 23 مليون و625 ألف جنيه، خلال جلستي يومي الأحد والاثنين الأسبوع الجاري، من المزاد العلني، والذي يعقد بالمتحف الزراعي، والمخصص لبيع

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع 22 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 387 فدان، بإجمالي مبلغ 23 مليون و625 ألف جنيه، خلال جلستي يومي الأحد والاثنين الأسبوع الجاري، من المزاد العلني، والذي يعقد بالمتحف الزراعي، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجلستين أسفرتا عن بيع القطعة رقم 9، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ 923 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالى 51 ألف و300 جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 33، والبالغ مساحتها 12 فدان، بإجمالي مبلغ 834 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 69 ألف و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 34، والبالغ مساحتها 16 فدان، بمبلغ 979 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 61 ألف و200 جنيه، والقطعة رقم 41 ومساحتها 14 فدان، بمبلغ 798 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألف جنيه، وتم بيع القطعة رقم 44، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و164 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 58 ألف و200 جنيه.

وأوضح البيان أنه قد تم بيع القطعة 45، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ 870 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألف و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 64، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و26 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألف و300 جنيه، وكذلك القطعة رقم 69، والبالغ مساحتها 16 فدان، بمبلغ 897 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 56 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 86، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ مليون و413 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 78 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 89، والبالغ مساحتها 17 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و37 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 90، ومساحتها 27 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و701 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 63 ألف جنيه.

وتابعت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 92، والبالغ مساحتها 16 فدان، بإجمالي مبلغ 857 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 53 ألف و600 جنيه، وبيع القطعة رقم 100، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و50 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 52 ألف و500 جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 101، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 62 ألف و500 جنيه، والقطعة رقم 106 ومساحتها 24 فدان، بمبلغ مليون و778 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 74 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة 126، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و460 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 73 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 127، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و460 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 73 ألف جنيه.

وأشار البيان الى أنه تم بيع القطعة رقم 136، والبالغ مساحتها 11 فدان، بإجمالي مبلغ 657 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 59 ألف و750 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 137، والتي تبلغ مساحة 15 فدان، بإجمالي مبلغ و802 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 53 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 138، ومساحتها 14 فدان، بإجمالي مبلغ 839 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 59 ألف و950 جنيه، وبيع القطعة رقم 143، والبالغة 15 فدان، بإجمالي مبلغ 781 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 52 ألف و100 جنيه، وكذلك القطعة رقم 203، والتي تبلغ مساحتها 17 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و50 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 61 ألف و800 جنيه.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المزاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، لاستكمال بيع باقي القطع المطروحة ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.