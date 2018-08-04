23 مليار دولار حجم الإنفاق العالمى على طابعات 3D‎

المال – خاصتوقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" نمو حجم الإنفاق العالمى على شراء أجهزة الطابعات ثلاثية الأبعاد 3D إلى 23 مليار دولار، فى 2022، مقارنة بـ 14 مليارًا فى 2019 بنسبة نمو 23.2 % عن العام الحالى.وقال التقرير إن طابعات 3D ومستلزماتها ستمثل ثلثى حجم الإنفاق العالمى،

المال – خاص

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “IDC” نمو حجم الإنفاق العالمى على شراء أجهزة الطابعات ثلاثية الأبعاد 3D إلى 23 مليار دولار، فى 2022، مقارنة بـ 14 مليارًا فى 2019 بنسبة نمو 23.2 % عن العام الحالى.

وقال التقرير إن طابعات 3D ومستلزماتها ستمثل ثلثى حجم الإنفاق العالمى، لتسجل 7.8 مليار و8 مليارات دولار على التوالى، وسيتم إنفاق 4.8 مليار على خدماتها المتضمنة برامج السوفت وير، وتكامل الأنظمة مع أجهزة الهاردوير المختلفة.

وأضاف التقرير أن أمريكا ستكون الأكثر إنفاقًا على شرائها خلال العام المقبل بواقع 5.4 مليار دولار، تليها أسواق أوروبا الغربية بـ 4 مليارات.

تأتى الصين فى المركز الثالث بـ 1.9 مليار دولار، ثم أسواق آسيا والمحيط الهندى باستثناء اليابان، ووسط وشرق أوروبا، وأخيرًا أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.