23 مليار جنيه إجمالى محفظة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة

سهير محمدقال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بلغ 23 مليار جنيه ونخطط للوصول بها إلى 25 مليار جنيه بنهاية عام 2018. وأوضح حجازى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصلت إلى 4

سهير محمد

قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بلغ 23 مليار جنيه ونخطط للوصول بها إلى 25 مليار جنيه بنهاية عام 2018.

وأوضح حجازى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصلت إلى 4 مليارات جنيه موزعة ما بين 2.6 مليار جنيه للمتناهى الصغر و 1.4 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إننا نخطط للوصول بمحفظة التمويل متناهى الصغر إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بزيادة مليار جنيه

وأشار إلى أنه سيتم طرح منتجات بنكية إليكترونية لهذا القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف حجازى أن اجمالى تمويلات العقارية ضمن مبادرة البنك المركزى سجلت 1.7 مليار جنيه يتركز أكثرها لمحدودى الدخل ونستهدف أن تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالى البطاقت بالبنك وصل إلى نحو 2 مليون بطاقة منها 1.7 مليون بطاقة لصرف المرتبات.

وأكد أن البنك يخطط لافتتاح 40 فرعا جديدا خلال العام الحالي، موضحا أن عدد فروع البنك 230 فرعا.

وقال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتجديد كل الفروع ليكون لها شكل موحد وكذلك تطوير لوجو البنك والبنية التكنولوجية.

وأضاف حجازى أن اجمالى حصيلة شهادة أمان وصلت إلى نحو 210 مليون جنيه موزعة ما بين 2.3 مليون جنيه للأفراد و187 مليون جنيه لجهات.

