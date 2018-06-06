23 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة فى 2017

مروة عبد النبىحققت شركات التأمين على الحياة أقساطا مصدرة – جديدة وسارية – بقيمة 23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 14 مليارا للفترة المقابلة من العام السابق عليه بزيادة %41.ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة 9 مليارات جنيه فى حجم أقساط شركات التأ

مروة عبد النبى

حققت شركات التأمين على الحياة أقساطا مصدرة – جديدة وسارية – بقيمة 23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 14 مليارا للفترة المقابلة من العام السابق عليه بزيادة %41.

ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة 9 مليارات جنيه فى حجم أقساط شركات التأمين على الحياة السارية، نتيجة تزايد عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص والتى بلغت 607 ملايين وثيقة.

وشهدت هذه الفترة زيادة فى عدد الوثائق السارية إلى 12.5 مليون وثيقة مقابل 11.6 مليون خلال العام السابق بزيادة 6.8 مليار جنيه.

وقال مازن إسماعيل، مدير تطوير المبيعات بشركة «gig» لتأمينات الحياة، إن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدة أسباب أبرزها نشاط تعاقدات شركات التأمين قبل هذه الفترة لترويج منتجاتها التأمينية عبر البنوك وفق آلية التأمين البنكى، والتى سمحت لشركات الحياة بالتواجد من خلال أكثر من 100 فرع، مما ساهم فى القفز بمعدلات نموحصيلة أقساطها الإجمالية بأكثر من %30 لبعض الشركات، نتيجة زيادة الوثائق الفردية بصورة غير مسبوقة.

وأضاف أن شهرى ديسمبر ويونيومن كل عام يمثلان موسم تجديدات عقود التأمين الجماعى والطبى والتى يتحقق بعدها طفرة فى حجم الأقساط التأمينية بشركات الحياة، مما يؤكد مصدر الزيادة فى جملة الأقساط لشركات الحياة خلال شهور يناير وفبراير ويوليو وأغسطس.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت تنافسا على الفائدة الاقتراضية من البنوك، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد فترة ركود كبير فى منح القروض بالبنوك، نتيجة لارتفاع سعر الفائدة إلى %20.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نموا كبيرا فى سوق تأمينات الحياة، بعد طرح وثائق تأمين جديدة للفئات المهمشة والطبقات محدودة الدخل، مثل وثيقة «أمان» والتى ستحذو حذوها شركات أخرى كثيرة فى المرحلة المقبلة.

على صعيد متصل، حققت شركات الحياة زيادة ملحوظة فى حجم التعويضات المسددة عن الفترة من يناير حتى ديسمبر 2017 والتى بلغت 6.7 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار للفترة المقابلة من العام السابق بزيادة تجاوزت مليار جنيه، ونمو %19.1.

ولفت «إسماعيل» إلى أن تزايد التعويضات المسددة عن الفترة نفسها سببه تزايد عدد المطالبات المسددة عن عقود الجماعى المؤقتة، والتى مدتها سنة فقط، وهوما اتضح فى التقرير أن الشركات قامت بدفع 3.9 مليون تعويضا خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 2.7 مليون تعويض بزيادة %48.8.