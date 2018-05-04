23 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أمس، 23 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بأجهزة حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف وبرج العرب الجديدتين، والعاشر من رمضان، مؤكدا مواصلة وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال “مدبولى” : تم إصدار 15 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بجهاز حماية أملاك الهيئة، بعدد من قطع الأراضى والقرى السياحية على طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، وطريق الساحل الشمالى / برج العرب القديم، وطريق سيدى كرير / المطار، وتمثلت المخالفات فيما يلى : إقامة مباني، وأسوار، وإنشاء محطات تقوية للتليفون المحمول، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

وأضاف : تم إصدار 8 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بأجهزة مدن : بنى سويف، وبرج العرب الجديدتين، والعاشر من رمضان، والمتمثلة في التعدى على الردود، والزيادة فى البناء، بدون الحصول على ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة : حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف وبرج العرب الجديدتين، والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.