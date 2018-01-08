23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات. ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامه وموجو

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامه وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.