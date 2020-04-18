23 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

الهيئة الاقتصادية تواصل اعمال التعقيم والتطهير

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 ومتواجد علي الآرصفة 4 ومن المنتظر دخول 4 .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة .

استمرار أعمال تعقيم منشآت وموانئ المنطقة الاقتصادية

ومن ناحيتها واصلت للأسبوع الخامس على التوالى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أعمال التعقيم والتطهير لجميع المنشآت والمباني الخاصة بها والموانئ التابعة، والتي تتم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تمت هذه الأعمال على مدار ٥ أسابيع من بداية إعلان الدولة عن الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ في جميع منشآتها .

وتم تعقيم المقر الرئيسي لخدمة المستثمرين بالعين السخنة ومقر الهيئة بالقطاع الشمالي في بورسعيد والمنشآت التابعة وخاصة تلك المكاتب المتردد عليها بعض الجمهور، وكذلك جميع الموانئ التابعة (العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد) .

كما شملت أعمال التطهير المكاتب الإدارية داخل الموانئ والقاطرات البحرية وكذا مقار لجان الفحص الجمركي وأبراج الإرشاد بداخل الموانئ.

وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن أعمال التعقيم قام بها كوادر مدربة لتطهير جميع المنشآت والتي امتدت في كثير من المناطق حرصاً من الهيئة على سلامة العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى استمرار الهيئة بأعمال التعقيم والتطهير أسبوعياً ومتابعة هذه الإجراءات مع المطورين الصناعيين داخل مواقع العمل في المناطق الصناعية التابعة.

وأشاد رئيس الهيئة بالتزام العاملين في المنطقة الاقتصادية بالقرارات الصادرة من إدارات الهيئة لتوعيتهم وتوجيههم بوسائل مكافحة العدوى وطرق الوقاية، حيث قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواصل مع العاملين من خلال البريد الإلكتروني وطباعة المنشورات في مقار المنطقة المختلفة ، وتوفير سبل الوقاية من هذا الفيروس .

