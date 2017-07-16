23 سفينة إجمالي الحركة بمؤانئ بورسعيد اليوم الأحد

أماني العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأحدن عدد 23 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج عدد 3 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 5 سفن.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورس

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن موانئ بورسعيد استقبلت اليوم الأحدن عدد 23 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج عدد 3 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الأرصفة 5 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة، كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.