23 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم السبت 23 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 ومن المنتظر دخول 3 سفن.أما ميناء غرب بورسعيد فقد

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم السبت 23 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.