23 سفينة إجمالى حركة موانئ بورسعيد اليوم الإثنين

أمانى العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 23 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول…

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 23 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 1سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع عامة وخروج 1سفينة ويتواجد على أرصفة الميناء 1 سفينة، وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.