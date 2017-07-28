23 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة، 23 سفينة، فقد سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتي حاويات.

ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.