23 سبتمبر المقبل .. طعن دكرورى على تخطيه فى رئاسة مجلس الدولة

نجوى عبد العزيز حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات طعن القاضي يحيى دكروري، على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة. وقبل 5 أيام، تقدم دكروري، بطعن أمام المحكمة على قرار رئيس الجمهورية في تخطيه في التعيين رئيسًا لم

نجوى عبد العزيز

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات طعن القاضي يحيى دكروري، على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة.

وقبل 5 أيام، تقدم دكروري، بطعن أمام المحكمة على قرار رئيس الجمهورية في تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.



وطالب دكروري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وإلغاء تعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

وفي 20 يوليو الماضي، أدى أبو العزم اليمين أمام الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحدد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.

والقانون يمنح الرئيس ذلك الحق، الذي اعترض عليه مجلس الدولة وقتها، قبل أن يقدم اسما واحدا هو دكروري بديلا عن 3 أسماء كان من المفترض إرسالهم للرئاسة للاختيار من بينهم وفق ما ينظمه القانون.