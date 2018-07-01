23% زيادة بمشتريات الأجانب الربعية في البورصة

منى عبدالباريارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة بنسبة 23%، خلال الربع الثاني من العام الحالي (إبريل – يونيو)، مقارنة بالربع الأول من العام (يناير – مارس) .وأوضحت تقارير رسمية صادرة عن البورصة المصرية، اليوم الأحد، أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الربع الثاني من العام سج

منى عبدالباري

ارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة بنسبة 23%، خلال الربع الثاني من العام الحالي (إبريل – يونيو)، مقارنة بالربع الأول من العام (يناير – مارس) .

وأوضحت تقارير رسمية صادرة عن البورصة المصرية، اليوم الأحد، أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الربع الثاني من العام سجلت 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.5 مليار في الربع الأول من العام.

وعلى صعيد المستثمرين العرب فقد تراجعت مبيعاتهم في الربع الثاني لتصل إلى 350.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 801 مليون جنيه بالربع الأول.

وارتفعت تعاملات المستثمرين المحليين بالسوق خلال الفترات المذكورة لتصل إلى 64% في الربع الثاني، مقارنة بـ 62.5% بالربع الأول.

وفي الربع الثاني من العام تراجعت المؤشرات الرئيسية للسوق بشكل جماعي، وخسر EGX30 مانسبته 6.3%، ليغلق عند 16349 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال نفس الفترة بنسبة 7.6% إلى 805 نقاط، مقارنة بارتفاعات في الربع الأول سجلت 16.19% للمؤشر الرئيسي و5.23% للمؤشر السبعيني.