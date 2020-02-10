23 جنيها انخفاضًا في سعر شيكارة الأسمدة

انخفضت أسعار طن النترات إلى 4000 جنيه أرض المصنع، ليصل سعر الشيكارة إلى 200 جنيه مقابل 4200 جنيه للطن و210 للشيكارة قبل أسبوع، وتصل للمزارع بـ4150 جنيها (207 جنيهات للشيكارة) في الوجه البحري مقابل 4300 جنيه سابقًا (230 جنيهًا)، ليصل الانخفاض إلى 23 جنيها في الشيكارة الواحدة.

وسجلت أسعار الطن في جنوب الصعيد مستويات أعلى حيث اقترب من 4300 جنيه للطن في قنا مقابل 4500 قبل ذلك (215 جنيها للشيكارة النترات بعد الانخفاض) طبقا لتعديلات الأسعار الحالية و4450 للطن في أسوان كأعلى أسعار متداولة في السوق للمزارعين حاليا.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين وعضو المستثمرين الزراعيين العرب، أن أسعار اليوريا في أسوان انخفضت إلى 4950 جنيها للطن مقابل 5100 جنيه للطن قبل اسبوع وفي قنا 4800 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه خلال نفس الفترة، وفي الدلتا وشمال الصعيد يتراوح سعر اليوريا 4600 إلى 4700 جنيه للطن.

وأوضح ابو جبل ان الفترة الحالية تشهد انكماش الطلب على التسميد في ظل انتهاء مراحله في كل من القصب والموز وحتي الخضروات والبنجر.

ومن جانبه، اكد الدكتور محمود ابو زيد تاجر أسمدة من القليوبية أن انخفاض أسعار التصدير أثر بالسلب على أسعار تداول الأسمدة في مصر حيث توجد علاقة عكسية بين أسعار التصدير بأسعار السوق المحلية.

وأوضح ابو زيد ان زيادة اكتشافات الغاز وتدفقه إلى أوروبا ادي الي انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير حيث كان يرتفع سعر الغاز باستمرار خلال فصل الشتاء من كل عام.

يذكر أن سعر طن اليوريا بلغ 4600 جنيه للطن في بعض المصانع في السوق الحرة، منتصف نوفمبر الماضي وتم خفض السعر من 4900 جنيه إلى 4600 جنيه في باقي المصانع، والنترات 4300 جنيه مقابل 4600 جنيه خلال نفس الفترة.



وكان المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشف عن أن بعض المصانع الجديدة للأسمدة خفضت سعر طن اليوريا 300 جنيه في الطن خلال تلك الفترة.



وأضاف الدسوقي في تصريحات صحفية أن سعر طن سماد اليوريا لدي المصانع الجديدة 4600 جنيه بدلاً من 4900 جنيه.