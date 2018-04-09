23% ارتفاعًا بصادرات الملابس خلال شهرين

المال – خاص

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير 2018، بنسبة 23% لتسجل 259 مليون دولار، مقارنة بـ210 ملايين دولار نفس الشهرين من العام الماضى.



وأضاف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت للسوق الأمريكى بنسبة 16% مسجلة 124 مليون دولار أول شهرين من العام الجارى، مقارنة 107 ملايين دولار قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى.



وأشار إلى أن صادرات الملابس للاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 28% لتسجل 86 مليون دولار، مقارنة 67 مليون دولار نفس الفترة من العام الماضى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه صادرات الملابس للدول العربية بنسبة 36% مسجلة 15 مليون دولار أول شهرين من العام الحالى مقارنة بـ 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وكشف التقرير الشهرى للمجلس، أن صادرات الملابس الجاهزة لأفريقيا قفزت بنسبة 154% خلال شهرى يناير وفبراير، مسجلة 495 ألف دولار مقارنة بـ195 ألف دولار نفس الفترة من العام الماضى.