23 ألف دولار جوائز المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ببورسعيد

بمشاركة 13 دولة عربية بورسعيد- أمانى العزازي أكد عادل مصيلحى، المنسق العام والمدير التنفيذى للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، أنه تقرر منح جوائز مالية للثلاثة الأوائل تشمل ثلاث جوائز للفائزين فى: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، الجائزة الأولى 5000 دولار، الجائزة الثانية 400

بمشاركة 13 دولة عربية









بورسعيد- أمانى العزازي

أكد عادل مصيلحى، المنسق العام والمدير التنفيذى للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، أنه تقرر منح جوائز مالية للثلاثة الأوائل تشمل ثلاث جوائز للفائزين فى: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، الجائزة الأولى 5000 دولار، الجائزة الثانية 4000 دولار، الجائزة الثالثة 3000 دولار. وفى مجال الابتهال الدينى تم رصد ثلاث جوائز تشمل الجائزة الأولى 4000 دولار، الجائزة الثانية 3000 دولار، الجائزة الثالثة 2000 دولار.

ولفت مصيلحى إلى أنه تقرر رصد جائزة صوت بورسعيد الذهبى لأفضل الأصوات تلاوة للقرآن الكريم وقيمتها 2000 دولار، فى إطار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتى ستبدأ فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك.

حيث أقيمت، أمس، ببورسعيد وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تدشين فعاليات “مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى”، فى دورتها الأولى والتى تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، بمشاركة 13 دولة عربية (مصر- لبنان- موريتانيا- المغرب- الجزائر- فلسطين- عمان- الكويت- تونس- السعودية- السودان- جيبوتى- الإمارات).

وقال مصيلحى إن لجنة تحكيم المسابقة تتكون من د. عبد الكريم صالح (رئيسًا)، والدكتور محمد فلاح إسماعيل (الكويت)، وجاسم محمد الأميرى (الإمارات)، وحسام سعد صقر (مصر)، ومحمد عبد القادر ترابى (المغرب)، وعبد الفتاح الطاروطى (مصر).

وحضر الاحتفالية كل من : مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون، نائلة فاروق رئيس قطاع القنوات الإقليمية، حسن سليمان رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، م. كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، وقام اللواء عادل الغضبان بتكريم الدكتورة هدى (حفيدة الشيخ محمد رفعت) التى تحمل المسابقة اسم المرحوم محمد رفعت.