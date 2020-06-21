227 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن مايو الماضي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو الجاري إضافة إلي صرف سلع نقاط الخبز المدعم عن شهر مايو الماضي وذلك لحاملي البطاقات التموينية.

وقال مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال” إنه تم صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي، بقيمة 227 مليون جنيه، من يوم 1 إلى 20 يونيو الجاري .

ولفت المصدر إلي أن أبرز السلع التى تم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز عن مايو هى «السكر، والأرز، والزيوت، والدقيق، والمنظفات المنزلية”.

وأكد أنه يتم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى بشكل طبيعي، وتم تسليم 100% من مقررات تموين يونيو الجارى لبقالى التموين، وفروع جمعيتى بصفة دورية دون انقطاع.

يذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال 30 ألف بقال تموينى، و4 آلاف منفذ جمعيتى، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع.

وأشار المصدر إلى أن صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى، وصرف سلع فارق نقاط الخبز عن مايو الماضى مستمر حتى نهاية يونيو.

يذكر أن عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، بداية الشهر الجارى، إن على المصيلحى، وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتى نهاية الشهر، بدلًا من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

وأضاف أن القرار تم اتخاذه الشهر الماضى، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، الذى لا زال منتشرًا فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى دول العالم.

وأوضح المصدر أنه لوحظ خلال عمليات الرقابة على صرف المقررات التموينية، التى تتم على محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى، استمرار عدم وعى بعض المواطنين بوجود مسافة آمنة بين كل مواطن، مع التنبيه المستمر على الموجودين لصرف المقررات ضرورة وجود تلك المسافة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وتقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفًا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه.

ويقسم الدعم إلى 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيهًا، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.