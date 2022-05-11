225.47 مليار دولار تداولات بورصات العرب فى الربع الأول من 2022

ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة فى الأسواق العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 225.47 مليار دولار، بنمو قدره 10.83 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأظهرت بيانات صندوق النقد العربى أن البورصة السعودية تصدرت قائمة البورصات العربية من حيث قيمة التداول بنحو 144.7 مليار دولار، محققة نموًا بلغ %20.6، لتستحوذ على %64.2 من إجمالى التداولات.

وسجلت 8 بورصات عربية نموًا فى قيم التداول تصدرتها السعودية، بارتفاع قدره 24.7 مليار دولار، تلتها المصرية بقيمة 7.44 مليار دولار، ثم قطر بارتفاع 5.43 مليار دولار، وفى المركز الـ 4 حلت “مسقط” بارتفاع 449 مليون دولار، ثم “الدار البيضاء” بنمو قدره 175 مليون دولار، فيما ارتفعت قيم التداولات فى كل من أسواق البحرين والخرطوم ودمشق بقيم تراوحت من 2 إلى 27 مليون دولار.

وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة، فقد حققت 4 بورصات ارتفاعًا فى مقدمتها قطر بارتفاع قدره 4.5 مليار سهم فى نهاية الربع الأول من 2022، بينما سجلت 12 بورصة انخفاضًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية نحو 4438.8 مليار دولار، مرتفعة فى الربع الأول من 2022 بـ 636.2 مليار دولار، بنمو قدره %16.7 على نظيرتها فى الربع الأخير من 2021.

وسجلت 11 بورصة عربية ارتفاعًا فى قيمتها السوقية، كانت أعلاها من نصيب “السعودية” التى ارتفعت بنحو 521 مليار دولار، مع ارتفاع قيمة بورصة أبوظبى بنحو 70.3 مليار، تلتها بورصة قطر بـنحو 25.6 مليار، ثم بورصة الكويت بـنحو 20.68 مليار دولار.

فيما سجلت 5 بورصات عربية تراجعًا فى قيمتها السوقية خلال الربع الأول من 2022، كان أعلاها من نصيب “المصرية” التى تراجعت بنحو 9.086 مليار دولار.

وتصدرت البورصة السعودية أسواق العرب من حيث القيمة السوقية، بنحو 3189 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، بما يمثل %71.8 من إجمالى القيمة السوقية للبورصات العربية، تلاها كل من أسواق أبوظبى بـ513.19 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 208.9 مليار دولار، والكويت بنحو 157.4 مليار دولار، ثم بورصة دبى بقيمة سوقية 119.12 مليار دولار، ثم بورصة الدار البيضاء بـ69.2 مليار دولار، تلتها سوق مسقط بقيمة 57.6 مليار دولار، وثامنًا البورصة المصرية بقيمة سوقية 39.6 مليار دولار، وتاسعًا بورصة البحرين بـ33.1 مليار دولار، وعاشرًا بورصة عمًان بقيمة 23.2 مليار دولار.

البورصة الأردنية «عمان»

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الأردنية (سوق عمّان) بنحو 1.4 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2022، لتصل الى 23.262 مليار دولار مقارنة بقيمتها فى نهاية الربع الأخير من 2021 والبالغة 21.840 مليار.

وانخفضت قيمة التداول بالبورصة الأردنية خلال الربع الأول من 2022، لتصل إلى 527 مليون دولار، مقارنة بـ 544.4 مليون دولار، بينما انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 265.1 مليون سهم مقارنة بـ319.7 مليون سهم.

وأظهرت البيانات أن البورصة الأردنية شهدت خلال عام واحد تراجع عدد الشركات المدرجة لـ173 شركة مقارنة بـ 180 شركة مدرجة فى الربع الأول من العام الماضي، وارتفع مؤشر بورصة عمان بنحو 5.5% فى الربع الأول من عام 2022.

البحرين

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة البحرين بنهاية الربع الأول من عام 2022، إلى 33.109 مليار دولار، مقارنة بـ 28.6 مليار بنهاية ديسمبر 2021، مسجلة ارتفاعًا بـ 4.4 مليار دولار.

وارتفعت قيم التداولات بالبورصة البحرينية إلى 141.80 مليون دولار مقارنة بـ114.5 مليون دولار فى الربع الأخير من العام الماضي، فيما تراجعت أحجام التداول خلال الربع الأول من 2022 لتصل إلى 163.3 مليون سهم مقارنة بـ221.7 مليون سهم .

وأظهرت البيانات ثبات عدد الشركات المدرجة البالغ 44 شركة منذ الربع الأول من 2021 وحتى نهاية نظيره من عام 2022، وسجل مؤشر بورصة البحرين الرئيسى ارتفاعًا بـ %15.3 بنهاية الربع الأول .

تونس

وسجلت البورصة التونسية انخفاضًا فى قيمتها السوقية بنهاية الربع الأول من 2022، لتسجل 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 8.38 مليار دولار فى الربع الأول من 2021.

وارتفعت قيمة التداول بالسوق التونسية إلى 82.5 مليون دولار مقارنة بـ 12.9 مليون دولار فى الربع الأخير من 2021، بينما تراجع عدد الأسهم المتداولة الى 36.1 مليون سهم مقارنة بـ86 مليونًا.

وانخفض عدد الشركات المدرجة بالبورصة التونسية خلال عام، من 81 شركة فى الربع الأول من 2021، لى 78 شركة مقيدة فى الربع الأول من 2022، وسجل المؤشر الرئيسى للسوق التونسية بـ %0.88.

السعودية

سجلت البورصة السعودية أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2022، فعلى صعيد القيمة السوقية، حققت ارتفاعًا بنحو 521 مليار دولار لتصل إلى 3189.5 مليار -3.189 تريليون دولار- مقارنة بـ 2668.5 مليار دولار -2.668 تريليون دولار- فى نهاية الربع الأخير من 2021.

وارتفعت قيم التداولات بالسوق السعودية إلى 144.7 مليار دولار فى الربع الأول من 2022 مقارنة بـنحو 119.9 مليار دولار الربع الأخير من 2021، وبلغ عدد الأسهم المتداولة فى الربع الأول من 2022 نحو 12.8 مليار سهم مقارنة بـ11.7 مليار.

وبلغ عدد الشركات المدرجة نحو 204 شركات، فيما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بـ%16.03 خلال الربع الأول 2022.

سوق مسقط (البورصة العُمانية)

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الربع الأول من 2022، بنحو 255.1 مليون دولار لتسجل 57.6 مليون دولار مقارنة بـ 57.3 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2021.

وسجلت قيم التداول فى الربع الأول من 2022 ارتفاعًا لتصل إلى 886.7 مليون دولار مقارنة ب437.4 مليون دولار بالربع الأخير من 2021، بينما ان ارتفع عدد الأسهم المتداولة الى 1.704 مليار سهم مقارنة بـ 750.2 مليون.

وبلغ عدد الشركات المدرجة بسوق مسقط نحو 117 شركة، وارتفع المؤشر الرئيسى بـ %1.83

الكويت

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 157.494 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـ136.808 مليون دولار فى نهاية الربع الأخير من 2021، بينما سجلت قيمة التداول بــ13.315 مليار دولار مقارنة بـ 13.646 مليار دولار.

وبلغ حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) نحو 16.940 مليار سهم، مقارنة بـ25.814 مليار سهم، فيما انخفض عدد الشركات المدرجة إلى 167 بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بـ216 شركة بالربع الأول 2021.

بيروت

وانخفضت القيمة السوقية للسوق اللبنانية (بورصة بيروت) لتسجل 10.09 مليار دولار فى الربع الأول من 2022، مقارنة بـ10.609 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2021.

وسجلت البورصة اللبنانية تداولات بقيمة 50.9 مليون دولار، لتنخفض بـ7.8 مليون دولار مقارنة بـ58.7 مليون فى الربع الأخير من 2021، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 3.5 مليون سهم مقارنة بـ 4.2 مليون سهم فى الفترة المقارنة.

وقد ارتفع المؤشر الرئيسى بـ%4.8 فى الربع الأول من 2022، بينما بلغ عدد الشركات المدرجة نحو 28 شركة.

البورصة المصرية

وانخفصت القيمة السوقية للبورصة المصرية بـ9 مليارات دولار، لتسجل 39.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 48.715 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2021.

وارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 24.3 مليار دولار مقارنة بـ 16.9 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021، بينما تراجع عدد الأسهم المتداولة فى الربع الأول لتصل إلى 22.110 مليار سهم مقارنة بـ 31.9 مليار سهم.

وأظهرت البيانات أن عدد الشركات المقيدة انخفض من 256 شركة فى الربع الأول من 2021 إلى 224 شركة فى الفترة المناظرة من عام 2022.

الدار البيضاء

وانخفضت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 69.238 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بـنحو 74.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021.

وارتفعت تداولات السوق المغربية الربع الأول من 2022 لتصل 1.113 مليار دولار مقارنة بـ938 مليون دولار فى الربع الأخير من 2021، بينما انخفض حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) إلى 8.124 مليار سهم مقارنة بـ26.942 مليار سهم .

وبلغ عدد الشركات المدرجة نحو 75 شركة، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المغربية بنحو %4.04.

أبوظبي

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة أبوظبى خلال الربع الأول من 2022 الى 513.192 مليون دولار مقارنة بـ 442.871 مليون دولار فى الربع الأخير من عام 2021.

وانخفضت قيمة التداول فى سوق أبوظبى نحو 20.051 مليار دولار، مقارنة بـ33.221 مليار دولار فى الربع الأخير من 2020، كما تراجع حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) إلى 11.797 مليار سهم مقابل 21.694 مليار سهم.

وسجل المؤشر الرئيسى لبورصة أبوظبى ارتفاعًا كبيرًا فى الربع الأول من 2022 بنسبة %18.8.

وشهدت بورصة أبوظبى ارتفاعًا فى عدد الشركات المقيدة خلال عام من 69 فى الربع الأول من 2021 إلى 82 فى نظيره الأول من 2022.

دبي

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبى المالى إلى 119.123 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـنحو 112.050 مليار دولار فى الربع الأخير من عام 2021.

وسجلت بورصة دبى تداولات بقيمة 6.221 مليار دولار فى الربع الأول من 2022 مقارنة بـ9.153 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021، وانخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 9.850 مليار سهم مقارنة بـ 22.167 مليار سهم .

وسجل مؤشر بورصة دبى الرئيسى ارتفاعًا بـ%10.35 فى الربع الأول من 2022 بينما بلغ عدد الشركات المدرجة نحو 67 شركة.

قطر

وسجلت بورصة قطر ارتفاعًا فى قيمتها السوقية بنهاية الربع الأول من 2022، لتصل الى 208.9 مليار دولار مقارنة بـ 183.324 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021.

وارتفعت قيمة التداولات فى البورصة القطرية خلال الربع الأول من 2022، لتصل 13.563 مليار دولار مقارنة بـنحو 8.126 مليار دولار، كما ارتفع حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) لتصل إلى 14.598 مليار سهم مقارنة بـ10.082 مليار سهم.

وسجل المؤشر الرئيسى للبورصة القطرية ارتفاعًا بنسبة %16.4 خلال الربع الأول من 2022.

الخرطوم

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الخرطوم إلى 250.96 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـ232.2 مليون دولار فى الربع الأخير من 2021.

وسجلت البورصة السودانية تداولات بقيمة 9.8 مليون دولار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 313 مليون سهم، مقارنة بـ4 ملايين سهم، وارتفع المؤشر العام بنحو %8.86 فى الربع الأول من 2022 .

الجزائر

وانخفضت القيمة السوقية لبورصة الجزائر لتصل إلى 321 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بـ328.6 مليون دولار فى الربع الأول من 2022.

وسجلت السوق تداولات بقيمة 22.5 ألف دولار، مقارنة بـنحو 65 الف دولار، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 5 آلاف سهم مقارنة بـ13.4 الف سهم الربع الأخير من 2021 .

فلسطين

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة فلسطين بمعدلات طفيفة فى الربع الأول من 2022، لتسجل 6.296 مليار دولار، مقارنة بـ 6.211 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة فلسطين نحو 81.3 مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار فى الربع الأخير من 2021، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 36.1 مليون سهم مقارنة بـ 52.9 مليون سهم .

وقد ارتفع المؤشر العام لبورصة فلسطين فى الربع الأول من 2022 بنحو %0.88.

دمشق

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة دمشق فى الربع الأول من 2022 لتسجل 2.696 مليار دولار مقارنة بـ 2.423 مليار دولار فى الربع الأخير من 2021.

وبلغت قيمة التداول فى البورصة السورية خلال الربع الأول من 2022 نحو 12.83 مليون دولار مقارنة بـ11.06 مليون دولار فى الربع الأخير من 2021، بينما انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 9 ملايين سهم مقارنة بـ9.7 مليون سهم.

وقد ارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة دمشق فى الربع الأول من 2022 بنحو %11.30.

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