220 مليون جنيه استثمارات «شمال الدلتا» للكهرباء لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية

انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من تنفيذ حزمة مشروعات لتحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أخرى أرضية باستثمارات تصل إلى 220 مليون جنيه فى المحافظات والمناطق الواقعة فى نطاقها.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، أن شركة شمال الدلتا انتهت من تحويل نحو 180 كيلو مترا من الكابلات الهوائية إلى أخرى أرضية خلال 4 سنوات ونصف فى الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية 2021.

وأوضحت المصادر أن الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات جديدة لتغيير الكابلات إلى أخرى أرضية فى نطاق المحافظات خلال الفترة المقبلة وضمن الخطة الخاصة بالعام المالى 2022/ 2023، فيما يتم تمويل تنفيذ تلك المشروعات عبر وزارة التخطيط نظرا لضخامة التمويلات.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك المشروعات تم عبر مناقصات طرحتها الشركة على الكيانات العاملة فى المجال بالسوق المحلية.

ووفقا لخطة تغيير الكابلات فإن شركة شمال الدلتا تقوم بإجراء مسح لكل المناطق التابعة بالتعاون مع المحليات، لاستبدال الكابلات الهوائية بها، والأولوية للأماكن الأكثر خطورة وتسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة أعمالها فى محافظتى دمياط وكفر الشيخ الواقعتين فى نطاقها.

وكانت «الكهرباء» أعلنت عن خطة لنقل خطوط للضغط العالى بعيدا عن الكتلة السكانية للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتضمن الخطة محورين: الأول تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانى أن يكون الاختيار والأولوية للأماكن الأكثر خطورة أولاً.

وفى سياق مختلف، قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا للتوزيع فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة تستهدف تنفيذ مركز تحكم للتوزيع خلال العام المالى المقبل.

وأضاف عسل أن المركز الجديد سيقام فى مدينة دمياط، وسيتم تدشينه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، والتى ستقوم بتمويل تنفيذ المشروع وسيتم التنفيذ عبر مناقصة عالمية على الشركات العاملة فى المجال.

وتتبع «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويصل عدد المشتركين التابعين لها لنحو 4.7 مليون فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وكذلك بعض المناطق الصناعية مثل: (العصافرة بالمطريةـ جمصة- مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس- بلطيم- البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ- دمياط الجديدة- مدينة الأثاث بدمياط)، و3 مصايف هى (رأس البرـ جمصةـ بلطيم).