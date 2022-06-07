22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الاتصالات فى العام المالى 2022/ 2023 بنسبة نمو 22%

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنامي الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أمرًا حتميًّا لبناء مجتمعات رقمية حول العالم؛ موضحًا أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء العالم نحو 4.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، بزيادة 5% عن عام 2021؛

مؤكدًا أنه فى إطار بناء مصر الرقمية ستبلغ الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2022/ 2023 حوالى 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 22%؛ بما يؤكد أن الدولة المصرية تؤمن بتوجيه استثمارات بشكل متزايد لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرًا إلى ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعدّ الأعلى نموًّا فى مصر لمدة 3 سنوات متتالية بمعدل نمو يصل إلى 16%.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمعرض ومؤتمر Tech Invest الذي ينظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، التى جاءت تحت عنوان “دعم وتنمية الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات” وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للفعاليات.

حضر فعاليات الافتتاح؛ المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية،

ومحمد المصري نائي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى نخبة من القطاع المصرفى والمستثمرين.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى ثقته الكاملة فى قدرة الشباب المصرى على تطويع التكنولوجيا للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى والإقليمى وتحقيق التنمية الاقتصادية؛

مؤكدًا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد قاعدة من الكوادر البشرية الرقمية فى كل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إستراتيجية التدريب التقنى التى يتم تنفيذها وفقًا لمنهج هرمي باستثمارات 1.1 مليار جنيه لتدريب 200 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى، بزيادة فى الميزانية بنحو 22 ضِعفًا،

وزيادة فى إعداد التدريب بنحو 50 ضِعفًا، مقارنة بما كانت عليه من 3 أعوام؛ لافتًا إلى جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة،

حيث بلغ حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة عام 2021 نحو 490 مليون دولار، مقارنة بـ190 مليون دولار عام 2020.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم مركز للابداع والبحث والتطوير متخصص فى تصميم الالكترونيات سيضم مجموعة ضخمة من الشركات العاملة فى هذا المجال،

وكذلك مركز للبحث والتطوير يضم معامل على أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ مشروعات تطبيقية فى مجالات هامة مثل الزراعة الذكية والخدمات الصحية،

بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية التى تعدّ أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط وأفريقيا،

كما تضم المدينة مركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة ضمن خطة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات، والتى سيتم من خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها إقامة محافل للتشبيك بين الشباب والمستثمرين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تتصدر ترتيب دول أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، موضحًا الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية ومدّ كابلات الألياف الضوئية فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بكلفة استثمارية تصل إلى 5.8 مليار جنيه،

كما تم طرح نطاقات ترددية للشركات المشغلة للمحمول، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الأبراج ومحطات المحمول؛

مؤكدًا الدور الهام للبريد المصرى كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر فروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية؛ وأنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد من حيث الشكل وميكنة كل الأعمال وتقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية مثل خدمة وصلها لتحفيز التجارة الإلكترونية وتطبيق محمول “ياللا yalla “؛

منوهًا بحرص الوزارة على تقوية البنية التحتية المعلوماتية الدولية، خاصة أن أكثر من 90% من البيانات القادمة من الشرق للغرب تمر عبر المياه الإقليمية والأراضى المصرية من خلال شبكة الكابلات الدولية.

إبراهيم العربي : المجتمع التجاري يحرص على التطور المستمر لمواكبة المتغيرات الدولية بتكنولوجيا مصرية

من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد، إن المجتمع التجاري بأثره في تطوير مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي للتطورات العالمية كما يتبني البرمجيات المصرية لتحقيق ذلك الهدف كلما أمكن ذلك،

مشيرًا إلى حرص الغرف التجارية واتحادها العام على نشر التكنولوجيات المتقدمة في جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف أحجامها، وفي مختلف المحافظات، محدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أننا نحرص أيضًا على أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادٍ مصرية؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة علي المنافسة؛ ليس فقط داخل مصر، ولكن وهو الأهم، في الأسواق العالمية أيضًا.

وأوضح أن دورنا كمجتمع أعمال في المرحلة المقبلة سيكون احتضان الشركات الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطها بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لها،

مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية في مجالات البرمجيات بدأت بخطى بسيطة، وعلينا جميعًا التكاتف لتبنّي المشروعات المصرية للوصول للأسواق العالمي من خلال العمل الحثيث على تطبيق أفكارهم ومنتجاتهم التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية،

متضمنة التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومدّ مظلة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية لهم؛ كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعى كلنا له، بتوجيهات ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعديد من المبادرات مثل مبادرة توطين التي سيكون لها دور هام في ذلك،

مؤكدًا العمل على ربط وتسويق أفكار ومشروعات شباب أعمال شركات البرمجيات لملايين الشركات، الأعضاء باتحاد الغرف الأفريقية والذي تستضيفه وتترأسه مصر.

مشيرًا إلى أن ذلك سيتعاظم نتائجه من خلال الخدمات المستحدثة التى سنقدمها للمجتمع التجاري من المقر الجديد للاتحاد، وهو أول مبنى ذكي للغرف التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والذى تم تصميمه وتنفيذه فى إطار تعاون آخر مثمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا للشركات المصرية العاملة في تلك المجال،

وتحولت المشاركة المصرية من مجرد متابع للمعارض الدولية إلى أحد أهم العارضين ببرمجيات وأدوات جديدة ومبتكرة علي الأسواق العالمية.

وأضاف أن الشعبة تبذل كل الجهود لتعزيز التواجد المصري في كل المعارض والمحافظ الدولية المتعلقة بالبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعقد مؤتمر ومعرض 4 Tech Inves، هذا العام، تحت شعار “المؤتمر الرابع لدعم وتنمية الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات”،

ويشارك به نحو 300 شركة تكنولوجية، وأكثر من 700 متخصص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار ورؤساء الشُعب فى مختلف محافظات الجمهورية.