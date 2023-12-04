22.5 مليار جنيه تمويلات جهاز تنمية المشروعات لمحافظات الصعيد خلال 10 سنوات

ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد بقيمة 22.5 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس المسئولية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.

ووفرت التمويلات الممنوحة من الجهاز 1.5 مليون فرصة عمل، بجانب تمويل التنمية المجتمعية والبشرية بالصعيد بقيمة 2 مليار جنيه وفرت 24.1 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، بحسب تقرير حديث صادر عنع

وذكر الجهاز توقيعه 84 إتفاقية بمشروعات البنية الأساسية مع الشركاء بقيمة 1.195 مليار جنيه وفرت 5.225 مليون يومية عمل، وتم تمويل 341 مشروعات بمجال تنمية المجتمع بقيمة 360.9 مليون جنيه وفرت 18.853 مليون يومية عمل.

وعلى صعيد مجال الصحة مول الجهاز 97 مشروعا بقيمة 103.9 مليون جنيه، بجانب 93 مشروعات بمشروعات التعليم بقيمة 99.900 مليون جنيه، بجانب 151 مشروعا بالقطاع البيئي بقيمة 157.010 مليون جنيه.