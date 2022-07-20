22.2 ألف مركبة واردات مصر من سيارات الركوب

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» الذى بلغ 22 ألفًا و242 مركبة بقيمة 146.5 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى.

توقع عدد من وكلاء ومستوردى السيارات أن يتراجع معدل واردات المركبات المستوردة خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار تطبيق الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى أدت إلى صعوبة التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع الأم.

وأكدوا أن سوق السيارات بدأت تعانى بشكل كبير من قلة الكميات المعروضة من الطرازات المنتمية للفئات المستوردة، فضلا عن ارتفاع أسعار المركبات المطروحة محليًا لمستويات غير مسبوقة.

قال شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، إن الإجراءات والقيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد قد تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية على جلب أى شحنات جديدة من المركبات المستوردة.

وأضاف الحاوى أن العاملين فى مجال سوق السيارات أصبحوا يعانون بشكل كبير من الضبابية وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بمدى عودة انتظام حركة الاستيراد التى تؤهلهم على مزاولة نشاطهم من جديد، موضحا أن غالبية شركات السيارات والمستوردين لم يتمكنوا من التعاقد على استيراد أى شحنات جديدة من المركبات منذ أكثر من شهرين.

وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى شركات السيارات يسير نحو تقليص إجمالى الحصص والكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية بهدف عدم نفاد المخزون لديهم، إضافة إلى رفع أسعار طرازاتهم فى محاولة لتعويض الخسائر المالية التى تتكبدها الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات خاصة مع توقف حركة الاستيراد وتراجع المبيعات.

تابع: «الفترة الماضية شهدت إقبال شريحة كبيرة من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية للمركبات بسبب الزيادات السعرية المتتالية التى انتابت جميع الماركات التجارية المطروحة محليًا»، موضحا أن هناك بعض الطرازات المنتمية للفئة الاقتصادية أسعارها قد وصلت لمستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه فى حالة استمرار فرض القيود على الشركات المحلية وعدم قدراتها على تنفيذ عمليات الاستيراد قد تسبب فى تفاقم أزمات سوق السيارات من خلال نقص الكميات المعروضة من المركبات واختفاء البعض منها وعلى رأسها «الأوروبية»، فضلا عن ارتفاع أسعار المركبات بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن مبيعات السيارات «المستوردة» شهدت تراجعًا بنسبة %5.4 لتصل إلى 57 ألفًا و60 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقابل 60 ألفًا و329 وحة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى المقابل، تراجعت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر بنسبة %52.3 لتسجل 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى، مقابل 25 ألفًا و686 وحدة فى الفترة المقابلة من العام الماضى؛ طبقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.