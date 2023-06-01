بينهم 22% من أوروبا الغربية.. دبي تستقبل 6.02 مليون زائر دولي خلال 4 أشهر

استقبلت إمارة دبي نحو 6.02 مليون زائر دولي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 18 % مقارنة مع نحو 5.1 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2022، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت الأرقام التى نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن الإمارة تسير بثبات في طريقها لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم حسب أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الصادرة اليوم أن منطقة أوروبا الغربية شكلت ما نسبته 22 % من عدد الزوار الدوليين لدبي، فيما شكلت منطقة جنوب آسيا ما نسبته 16 % من إجمالي الزوار، وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 15 % فيما وصلت حصة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 14 % ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 13 %.

واستحوذت الأمريكيتان على نسبة 7 % من إجمالي نسبة الزوار الدوليين حسب المنطقة، وساهمت كل من منطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 7 %، وأفريقيا 4 %، فيما بلغت نسبة الزوار من منطقة “أسترالاسيا” 2%.

وعلى صعيد أبرز الأسواق المتصدرة لقائمة زوار دبي، جاءت الهند في الصدارة بنحو 806 آلاف زائر بزيادة 46،% ثم روسيا 474 ألف زائر بنمو 101 %، والمملكة المتحدة 391 ألف زائر بنمو 6 %، والسعودية 352 ألف زائر، وعمان 348 ألف زائر، وألمانيا 269 ألف زائر، بزيادة 57 %، والولايات المتحدة 250 ألف زائر بارتفاع 44 %.

وحسب البيانات، ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 814 منشأة بنهاية أبريل الماضي، بزيادة 6 % مقارنة مع نحو 769 منشأة في نهاية أبريل 2022 لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين.

وزاد عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 13 % مقارنة مع نحو 722 منشأة في نهاية أبريل 2019 قبل الجائحة، مما يعني إضافة 92 منشأة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها المنشآت الفندقية في دبي إلى 148 ألفا و949 غرفة وشقة فندقية بنهاية أبريل الماضي، بزيادة بنسبة 6 % مقارنة مع نحو 140 ألفا و336غرفة وشقة فندقية في نهاية أبريل 2022، وبارتفاع بنسبة 26 % مقابل 118 ألفا و449 غرفة وشقة فندقية في نهاية أبريل 2019.

وتوزعت المنشآت الفندقية في الإمارة بواقع 275 فندقا مصنفة بين فئة “ثلاث نجوم” و”نجمة” توفر 29.406 ألف غرفة فندقية، و191 فندقاً من فئة “أربع نجوم” توفر 42.786 ألف غرفة، و155 فندقا من فئة “خمس نجوم” توفر 51.268 ألف غرفة.

وشملت المنشآت الفندقية في دبي كذلك 111 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوي توفر 12.537 ألف شقة و82 منشأة للشقق الفندقية الفخمة توفر 12.952 ألف شقة.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسط معدل إشغالات وصل إلى 80 % خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ متوسط إشغالات الفنادق المصنفة بـ “ثلاث نجوم” و”نجمة” نحو 78 % والفنادق من فئة ” أربع نجوم” نحو 80 % و”خمس نجوم” نحو 78 %، فيما بلغ متوسط إشغالات الشقق الفندقية الفخمة 84 %، والشقق الفندقية المتوسطة 83%.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجلت مدة إقامة نزلاء الفنادق نحو 4 ليال فندقية، مقابل 3.5 ليلة في الفترة نفسها من 2019، في حين وصل عدد الغرف المحجوزة إلى نحو 14.09 مليون ليلة مبيت، مقابل 12.65 مليون ليلة مبيت في الفترة نفسها من 2022، و11.52 مليون ليلة مبيت في الفترة ذاتها من 2019.