22 مليون يورو تكلفة محطة الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب

المال- خاصقالت أكادمية البحث العلمي في بيان صحفي إنه تم إنفاق 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمدينة برج العرب - الإسكندرية من خلال منحة بحثية من الاتحاد الأوروبى، ونفذ المشروع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والقطاع ال

المال- خاص

قالت أكادمية البحث العلمي في بيان صحفي إنه تم إنفاق 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمدينة برج العرب – الإسكندرية من خلال منحة بحثية من الاتحاد الأوروبى، ونفذ المشروع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص المصرى بالشراكة مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ويعد المشروع الأكبر في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي والأول عالميا من نوعه من حيث الابتكارات المستخدمة وتعدد التطبيقات.

وأشارت الأكاديمية إلى أنها تخطط لتكون المحطة أكبر مركز للبحوث والتطوير فى مركزات الطاقة الشمسية لخدمة مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتنتج المحطة 5 ميجاوات طاقة حرارية و 1 ميجاوات من الطاقة الكهربية، بالإضافة الى 250 مترا مكعبا مياها محلاة من فى اليوم.