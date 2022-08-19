22 مليون شخص يكافحون للحصول على الطعام.. «الغذاء العالمي» يحذر من مجاعة مرتقبة في القرن الأفريقي

ذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حوالي 22 مليون شخص في القرن الأفريقي يكافحون للحصول على ما يكفي من الطعام.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن برنامج إشار إلى أنه يوسع مساعداته بالمنطقة وذلك مع ارتفاع مستويات الجوع بعد موجات الجفاف المتتالية محذرا من أن التهديد بالمجاعة يلوح في الأفق.

ولفت البرنامج – في تقرير اليوم – إلى أن حوالي 9 ملايين شخص قد انزلقوا إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الشديدة في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن أكثر من سبعة ملايين شخص بالصومال – ما يقرب من نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الوقت الذي يواجه حوالي 213 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة.

ودعا البرنامج، المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الإفريقي، وأكد أنه لا تزال هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف تلك، وذلك إن توفرت الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح ومنع السكان من الانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أنه يستهدف مساعدة حوالي 8.5 مليون شخص في أنحاء القرن الأفريقي بزيادة 2 مليون شخص عن بداية العام الحالي.

ولفت إلى أنه كان قد حذر في بداية العام من أن 13 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف.