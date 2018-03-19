22 مليون جنيه استثمارات مجمع الإبداع فى برج العرب التكنولوجية

محمود جمال يعتزم مجمع الإبداع فى منطقة برج العرب التكنولوجية ضخ استثمارات فى 2018 تدور قيمتها بين 20 و 22 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة بالسوق المحلية. وكشف محمد أبو يزيد، المدير التنفيذى للمجمع، عن استثمار 15 مليون جنيه خلال…

محمود جمال

يعتزم مجمع الإبداع فى منطقة برج العرب التكنولوجية ضخ استثمارات فى 2018 تدور قيمتها بين 20 و 22 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة بالسوق المحلية.

وكشف محمد أبو يزيد، المدير التنفيذى للمجمع، عن استثمار 15 مليون جنيه خلال العام الماضى فى دعم مشروعات ناشئة تعمل بمجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعى، من خلال حاضنة «إبنى» الموجودة بمجمع الإبداع.

وقال أبو يزيد لـ«المال» إن تلك الاستثمارات المرصودة عبارة عن تمويل مشترك بين أعضاء تحالف مجمع برج العرب الإبداعى، والذى تديره جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمنسق عام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وأضاف عن استهداف المجمع للتحول إلى مركز محورى لدعم المطورين فى مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وكانت «إيتيدا» قد وقعت عقد تشغيل وإدارة مجمع إبداع منطقة برج العرب التكنولوجية فى فبراير 2017 مع تحالف تمثله جمعية «اتصال»، ويضم 16 جهة، منها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ولفت أبو يزيد إلى أن المجمع يقدم خدمات منها تنمية الموارد البشرية، ومسابقات اكتشاف المبدعين، ورواد الأعمال، ودعم تطوير نماذج المنتجات الأولية «fast prototyping»، وإتاحة التمويل، واحتضان الشركات الناشئة والإرشاد، وتوفير مساحات العمل المشترك، ومحفزات ريادة الأعمال والتوعية والتواصل، مشيرا إلى أنه تم احتضان 10شركات ناشئة خلال العام الحالى فى حاضنة «إبنى»، وسيتم احتضان الدفعة الثانية فى أبريل 2019.

وعن خطة التوسع فى مجمعات الإبداع التكنولوجية الجديدة، أضاف أن مجمع برج العرب هو الأول من نوعه، ويخدم كل رواد الأعمال، ويوفر لهم كل سبل الدعم المطلوبة، ونترقب آليات العمل داخل المجمعات الجديدة؛ لوضع خطة عمل واضحة تحدد ملامح التوسعات المرتقبة.