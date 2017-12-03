22 مليار حجم قطاع التأمين في يونيو 2017

أحمد علي - مني عبدالباريكشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن مؤشرات ميزانيات العام المالي المنتهي في يونيو 2017، توضح زيادة حجم القطاع لـ 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 18 مليار جنيه في العام المالي السابق 2015/2016.وأضاف الزهيرى، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، أن أرباح

أحمد علي – مني عبدالباري

كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن مؤشرات ميزانيات العام المالي المنتهي في يونيو 2017، توضح زيادة حجم القطاع لـ 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 18 مليار جنيه في العام المالي السابق 2015/2016.

وأضاف الزهيرى، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع 2017، أن أرباح شركات التأمين ستلامس الـ 2.2 مليار جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017.

وأوضح أن قطاع التأمين يضم 36 شركة، منها شركتين حاصلين على الترخيص منذ فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن 90% من الشركات العاملة بالقطاع تشمل مساهمات أجنبية وعربية.