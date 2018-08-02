22 مليار جنيه مكاسب رأسمالية للبورصة بعد خسائر 4 أسابيع

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها هذا الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع لأول مرة بعد هبوط أربعة أسابيع متتالية، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 4%، وأرباح رأسمالية قيمتها 22 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الثلاثيني تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع 3.9% عند 15806 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند 880 مليار جنيه، مقارنة بـ 858 مليارا نهاية الأسبوع المنقضي.

وحقق مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا ارتفاع أسبوعيا بواقع 2% ليغلق عند 748 نقطة، ومؤشر “EGX100 ” بنسبة 2.4% لينهي تعاملاته عند 1942 نقطة.

ويسيطر على البورصة المصرية حاليا اتجاها عرضيا مع غلبة الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب والعرب، والتي سجلت الشهر الماضي 1.02 مليار جنيه، و 63.5 مليون جنيه على الترتيب.

ويتوقع بنك استثمار فاروس تحقيق المؤشر الثلاثيني اتجاها صاعدا على المدى المتوسط إلى 17,200 نقطة، ثم 17,700 نقطة، وصولاً إلى قمة المؤشر التاريخية المسجلة عند 18,400 نقطة.

ويتوقع بنك الاستثمار ارتفاعا في سهم طلعت مصطفى مقدرا له قيمة عادلة عند 16.50 جنيه، كما لفت إلى تعافي بقطاع الأسمنت.

