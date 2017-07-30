22 لاعبًا بمعسكر منتخب المحليين استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

علي المصريكشف حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للمحليين، عن قائمة تضم 22 لاعبًا، ستنضم للمعسكر المغلق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا.وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: طارق أبو العز وأحمد عبدالعزيز "مودي" ورجب نبيل وحسي

علي المصري

كشف حمادة صدقي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للمحليين، عن قائمة تضم 22 لاعبًا، ستنضم للمعسكر المغلق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: طارق أبو العز وأحمد عبدالعزيز “مودي” ورجب نبيل وحسين الشحات وحمادة أحمد فاروق، ومحمد أبو السعود، ومحمد جمال، ومحمد متولي إمام، ومحمد أبو المجد، وإسلام عبدالنعيم، وعاصم صلاح، ومحمد أشرف، ومحمد رزق، وعماد السيد، ومحمود غالي، ومحمد صابر، ومحمد أنور، وناصر ماهر، وصلاح محسن، ومحمد عنتر، وأحمد مدبولي، وأحمد داودا.

ويلتقي منتخب مصر للمحليين أمام المغرب يومي 13 و18 من شهر أغسطس المقبل، في إطار مباراتي الذهاب والإياب بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، قد أعلن إقالة هاني رمزي المدير الفني السابق للمحليين من منصبه وتعيين حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب الشباب، بدلاً منه، عقب هجوم رمزي علي أعضاء الجبلاية.