22 فبراير.. مؤتمر لتعزيز المشاركة السياسية للنساء

سلوى عثمانتنظم جمعية "الحقوقيات المصريات"، فعاليات المؤتمر الختامي لبرنامج "تعزيز المشاركة السياسية للنساء "وعى"، بالتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم الخميس الموافق 22 فبراير. ويشارك في اللقاء الدكتورة رندا رزق الامين العام للمجلس العربي للمسئولي

سلوى عثمان

تنظم جمعية “الحقوقيات المصريات”، فعاليات المؤتمر الختامي لبرنامج “تعزيز المشاركة السياسية للنساء “وعى”، بالتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم الخميس الموافق 22 فبراير.

ويشارك في اللقاء الدكتورة رندا رزق الامين العام للمجلس العربي للمسئولية الإجتماعية للشركات وعضو المجلس الاستشاري للرئاسة للمسئولية الاجتماعية للشركات، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورنا كريم محلل برامج بهيئة الأمم المتحدة مكتب مصر، ورنا الحجيري – مسئولة برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالمنطقة العربية و أوروبا واسيا الوسطي

كما يشارك في فعاليات اللقاء أكثر من “200” مشارك من السادة أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة والصحة وبمشاركة القيادات النسائية للمشروع بثمانية محافظات و لفيف من السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية والمحلية والاحزاب السياسية ، وممثلى المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة .

