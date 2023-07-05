«22 طالبة و7 طلبة».. وزير التعليم يعلن أوائل الدبلومات الفنية ويؤكد: دول أوروبية طلبت عددا منهم

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر.

وقد وعد حجازي بتكريم الوزارة للأوائل قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفاليه تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم .

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية بلغت 52 مدرسة هذا العام.

وأشار مجاهد إلى أن الدول الأوربية والعربية طالبت عدد من خريجين التعليم الفنى لسد العجز فى العمالة فى هذه الدول، ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالجدرات المهنية الخاصة باتقان اللغات.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023 ، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا على سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

وقد حضر المؤتمر الصحفى، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبى رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.